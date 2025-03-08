49-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на Кубке мира в Баку
49-летняя Оксана Чусовитина выиграла опорный прыжок на этапе Кубка мира в Баку.
Спортивная гимнастика
Кубок мира
Баку, Азербайджан
Женщины, опорный прыжок
1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) — 13,516
2. Тея Белак (Словения) — 13,366
3. Тьяса Кисселеф (Словения) — 13,283
4. Грета Майер (Венгрия) — 13,266
5. Саманта Протистха (Индия) — 12,766
Чусовитина выступала на 8 Олимпийских играх, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье за Объединенную команду, а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке за Германию.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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