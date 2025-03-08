49-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на Кубке мира в Баку

49-летняя Оксана Чусовитина выиграла опорный прыжок на этапе Кубка мира в Баку.

Спортивная гимнастика

Кубок мира

Баку, Азербайджан

Женщины, опорный прыжок

1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) — 13,516

2. Тея Белак (Словения) — 13,366

3. Тьяса Кисселеф (Словения) — 13,283

4. Грета Майер (Венгрия) — 13,266

5. Саманта Протистха (Индия) — 12,766

Чусовитина выступала на 8 Олимпийских играх, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье за Объединенную команду, а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке за Германию.