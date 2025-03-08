Финал Кубка России. Гонка преследования. Серохвостов стартует 1-м, Мухамедзянов – 2-м, Халили – 4-м, Латыпов – 5-м, Логинов – 12-м, Бабиков – 13-м
Серохвостов и Халили пробегут гонку преследования в финале Кубка России.
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6-й этап, финал
Златоуст
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Ильназ Мухамедзянов – 0,06
3. Иван Колотов – 0,06
4. Карим Халили – 0,18
5. Кирилл Бажин – 0,23
6. Эдуард Латыпов – 0,25
7. Никита Поршнев – 0,29
8. Александр Поварницын – 0,29
9. Александр Корнев – 0,40
10. Роман Сурнев – 0,43
11. Кирилл Стрельцов – 0,49
12. Александр Логинов – 0,50
13. Антон Бабиков – 0,54
14. Евгений Сидоров – 1,04
15. Алексей Вагин – 1,07
16. Рустам Каюмов – 1,12
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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