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  • Финал Кубка России. Гонка преследования. Серохвостов стартует 1-м, Мухамедзянов – 2-м, Халили – 4-м, Латыпов – 5-м, Логинов – 12-м, Бабиков – 13-м
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Финал Кубка России. Гонка преследования. Серохвостов стартует 1-м, Мухамедзянов – 2-м, Халили – 4-м, Латыпов – 5-м, Логинов – 12-м, Бабиков – 13-м

Серохвостов и Халили пробегут гонку преследования в финале Кубка России.

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6-й этап, финал

Златоуст

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Даниил Серохвостов

2. Ильназ Мухамедзянов – 0,06

3. Иван Колотов – 0,06

4. Карим Халили – 0,18

5. Кирилл Бажин – 0,23

6. Эдуард Латыпов – 0,25

7. Никита Поршнев – 0,29

8. Александр Поварницын – 0,29

9. Александр Корнев – 0,40

10. Роман Сурнев – 0,43

11. Кирилл Стрельцов – 0,49

12. Александр Логинов – 0,50

13. Антон Бабиков – 0,54

14. Евгений Сидоров – 1,04

15. Алексей Вагин – 1,07

16. Рустам Каюмов – 1,12

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Серохвостов
результаты
logoсборная России
logoНикита Поршнев
Кирилл Бажин
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
Александр Корнев
logoАлександр Поварницын
Иван Колотов
Евгений Сидоров
logoАлександр Логинов
Роман Сурнев
logoАнтон Бабиков
Алексей Вагин
logoКубок России
Ильназ Мухамедзянов
Рустам Каюмов
logoКирилл Стрельцов
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