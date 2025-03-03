Победа «Спартака», три команды на вершине РПЛ, умер Бувайсар Сайтиев, СКА проиграл 4-й матч подряд, разгром от «Барсы», поражение «Милана», агент Валиевой выгнал журналистку и другие новости

1. В Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0) благодаря голами Угальде и Солари, Сидорова удалили на 58-й минуте. Это 7-я подряд победа команды Деяна Станковича в чемпионате. «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» (1:1): Мохеби ответил на гол Фомина, а Тюкавина заменили из-за травмы колена (есть опасение , что это «кресты»).

У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков после 19-го тура. Петербуржцы лидируют по дополнительным показателям, красно-белые – на 2-м месте.

2. Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет.

3. В Фонбет чемпионате КХЛ СКА проиграл минскому «Динамо», потерпев 4-е поражение подряд , «Спартак» уступил «Авангарду», «Салават» победил «Адмирал», «Сибирь» не справилась с «Ак Барсом», а «Трактор» забросил 8 шайб «Барысу». После игры журналист подарил тренеру СКА Роману Ротенбергу будильник, книгу «Быть победителем» и конфеты.

4. Петр Гуменник и Евгений Семененко вошли в заявку на участие в олимпийском отборе, утверждает «Матч ТВ».

5. Шведка Эбба Андерссон победила в скиатлоне на ЧМ по лыжам в Тронхейме, по фотофинишу опередив Йохауг, Сундлинг – 3-я.

Команда Фалеевой и Ардашева победила в смешанной эстафете на ЧР по лыжным гонкам, команда Терентьевой и Большунова – 2-я.

6. «Барселона» разнесла «Сосьедад» (4:0) в Ла Лише. У Ольмо два ассиста, у Араухо 1+1, Левандовски забил, Элустондо удалили на 17-й. Каталонцы не проигрывают в 2025 году (12 побед, 3 ничьих) и уже 18 раз громили соперника в этом сезоне. В таблице «Барса» опережает «Реал» на 3 очка, «Атлетико» – на 1.

7. Агент Камилы Валиевой выгнал с пресс-подхода журналистку, спросившую про возврат медалей. Фигуристка промолчала.

«Матч ТВ» пишет, что Камила возобновит тренировки после дисквалификации за допинг и затем примет решение по карьере.

8. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии , по пенальти проиграв «Фулхэму» – 3:4. Лено парировал удары Линделефа и Зиркзе в серии.

9. «Милан» проиграл «Лацио» (1:2), пропустив с пенальти на 98-й минуте. Павловича удалили на 67-й. «Россонери» проиграли 3 матча подряд , у команды Консейсау лишь 1 победа в 6 последних играх.

10. «Металлург» из Новокузнецка может вернуться в КХЛ , заявил губернатор Кемеровской области. Решение о подаче заявки примет руководство клуба и генеральный спонсор.

11. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл» (4:0), Панарин набрал 1+1 , Куик сделал 63-й шатаут в карьере в своем 800-м матче в лиге . «Питтсбург» уступил «Торонто» (5:6 ОТ), Кросби набрал 1+2 и вышел на 10-е место в истории лиги по ассистам и 18-е – по голам . Все результаты дня – здесь .

12. НБА. 29 очков Дончича помогли «Лейкерс» победить «Клипперс», «Бостон» дома обыграл «Денвер», «Кливленд» одолел «Портленд» в овертайме и другие результаты .

13. «Барса» предложила Рафинье продлить контракт до 2030-го . Сумма отступных будет снижена с 1 млрд евро до рыночной цены после ЧМ-2026.

Цитаты дня.

Скопинцев о зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Немногие могут пройти этот сложнейший путь. Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем »

Палкин о Мудрике: «Лучше не трогать «Феррари», не зная, как ей управлять . Михаил – уникальный футболист, в «Челси» ему трудно найти своего тренера»

«Психологический прессинг на подростка должен остановиться» . Агент Валиевой о журналистке, которую выгнали за вопрос о медалях

Роман Ротенберг: «Благодарен СКА, «Газпрому» и лично Миллеру за доверие. Самая трудная работа в хоккее – тренером . Сколько бог даст, столько буду трудиться и делать все для победы»

Рубен Аморим: «Цель «МЮ» – выиграть АПЛ . Не знаю, сколько времени на это уйдет»

Плющенко – команде Тутберидзе: «Коллеги, я вас поздравляю с заслуженным вторым местом . Конечно, у наших с вами спортсменов все впереди, я с вами абсолютно согласен»