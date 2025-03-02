Гуменник и Семененко вошли в заявку на участие в олимпийском отборе («Матч ТВ»)
По информации «Матч ТВ», в списках Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), отправленных 28 февраля в Международный союз конькобежцев (ISU), в мужском одиночном катании значатся Гуменник и Семененко.
При этом не уточняется, кто из них указан основным, а кто запасным. Действующий чемпион страны Владислав Дикиджи не попал в заявку.
Ранее ISU объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному). Дедлайн заявки был установлен на 28 февраля.
Гуменник в текущем сезоне выиграл финал Гран-при России и стал четвертым на чемпионате страны, а Семененко на обоих турнирах стал бронзовым призером. Дикиджи одержал победу на чемпионате и был четвертым в финале Гран-при.
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