Гуменник и Семененко вошли в заявку на участие в олимпийском отборе («Матч ТВ»)

Петр Гуменник и Евгений Семененко вошли в заявку на олимпийский отбор.

По информации «Матч ТВ», в списках Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), отправленных 28 февраля в Международный союз конькобежцев (ISU), в мужском одиночном катании значатся Гуменник и Семененко .

При этом не уточняется, кто из них указан основным, а кто запасным. Действующий чемпион страны Владислав Дикиджи не попал в заявку.

Ранее ISU объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному). Дедлайн заявки был установлен на 28 февраля.

Гуменник в текущем сезоне выиграл финал Гран-при России и стал четвертым на чемпионате страны, а Семененко на обоих турнирах стал бронзовым призером. Дикиджи одержал победу на чемпионате и был четвертым в финале Гран-при.