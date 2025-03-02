«Спартак» обыграл «Оренбург» – 2:0! Угальде и Солари забили, Сидорова удалили на 58-й

«Спартак» победил «Оренбург» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 51-й минуте счет открыл Манфред Угальде. На 58-й Максим Сидоров получил вторую желтую карточку и был удален. Пабло Солари забил на 96-й в дебютном матче.

Россия. Премьер-лига 2 марта 13:30 19 тур Лукойл Арена Спартак Матч завершен 2 - 0 1.79 XG 0.79 Оренбург Коэффициенты Матч окончен Солари

90’ +6’ Барко Литвинов 90’ +4’ Денисов 90’ +3’ Угальде Зобнин 80’ 78’ Михайлов Коваленко Бонгонда Солари 74’ Мартинс Перейра Гарсия 74’ 69’ Караташ Савельев 69’ Рыбчинский Оганесян 69’ Мансилья Сахархизан 60’ Гюрлюк Малых 58’ Сидоров Угальде

51’ 49’ Марин 2 тайм Перерыв 7’ Сидоров Спартак: Максименко, Рябчук, Бабич, Дуарте, Денисов, Барко (Литвинов, 90), Умяров, Мартинс Перейра (Гарсия, 74), Маркиньос, Угальде (Зобнин, 80), Бонгонда (Солари, 74), Довбня, Помазун, Чернов, Абена, Мангаш, Хлусевич, Зобнин, Литвинов, Медина, Пруцев, Солари, Гарсия 1 тайм Оренбург: Сысуев, Караташ (Савельев, 69), Хотулев, Татаев, Сидоров, Михайлов (Коваленко, 78), Башич, Рыбчинский (Оганесян, 69), Гюрлюк (Малых, 60), Марин, Мансилья (Сахархизан, 69), Москвичев, Скичко, Малых, Зотов, Прохин, Касимов, Сыщенко, Оганесян, Коваленко, Барановский, Савельев, Сахархизан

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