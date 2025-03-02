Матч окончен
«Спартак» обыграл «Оренбург» – 2:0! Угальде и Солари забили, Сидорова удалили на 58-й
«Спартак» победил «Оренбург» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 51-й минуте счет открыл Манфред Угальде. На 58-й Максим Сидоров получил вторую желтую карточку и был удален. Пабло Солари забил на 96-й в дебютном матче.
Россия. Премьер-лига 2 марта 13:30
19 турЛукойл Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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