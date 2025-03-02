СКА проиграл 4 матча подряд. Команда Ротенберга – 7-я на Западе
СКА проиграл 4 подряд матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от минского «Динамо» со счетом 1:2 на выезде.
Таким образом, СКА имеет в активе 71 балл после 61 матча и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Минское «Динамо» одержало 6-ю победу подряд. Команда тренера Дмитрия Квартальнова набрала 75 очков в 59 играх и идет 5-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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