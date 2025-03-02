Журналист подарил Ротенбергу будильник, книгу «Быть победителем» и конфеты после поражения СКА от «Динамо» Минск

Журналист в Минске подарил Роману Ротенбергу будильник, книгу и конфеты.

СКА потерпел поражение от минского «Динамо » (1:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов вручил главному тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу несколько подарков.

– Специальный будильник решил вам подарить. И еще небольшой подарок: книжка «Быть победителем» Тима Гровера – это тренер Майкла Джордана.

– Спасибо.

– И сластить горечь поражения – конфеты.

– Спасибо. [Подарки] с глубоким смыслом. Знаете, это второй подарок от журналиста в моей истории, хотя я 18 лет развиваю российский хоккей. Книгу прочитаю обязательно. А сахар развивает мышление, это тоже нужно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.