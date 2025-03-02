«Барселона» опережает «Реал» в Ла Лиге на 3 очка, «Атлетико» – на 1
«Барселона» единолично возглавляет таблицу Ла Лиги после 26 туров.
Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Реал Сосьедад» (4:0) и вышла на чистое первое место.
На счету «блауграны» 57 очков. У идущего вторым «Атлетико» 56 баллов, у «Реала» – 54. Замыкает четверку «Атлетик» с 48 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
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