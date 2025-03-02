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  • Роман Ротенберг: «Благодарен СКА, «Газпрому» и лично Миллеру за доверие. Самая трудная работа в хоккее – тренером. Сколько бог даст, столько буду трудиться и делать все для победы»
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Роман Ротенберг: «Благодарен СКА, «Газпрому» и лично Миллеру за доверие. Самая трудная работа в хоккее – тренером. Сколько бог даст, столько буду трудиться и делать все для победы»

Роман Ротенберг попросил у всех прощения в Прощеное воскресенье.

СКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Сегодня перед матчем было награждения Дмитрия Квартальнова медалью за верность и мастерство, которая главным тренерам вручается за 700 матчей в КХЛ. Вы тоже подходите к красивой цифре, 250 матчей. 

– Сколько сейчас? Я, честно говоря, не смотрел.

– 248.

– Сегодня? Следующая игра 249, да?

– Да, и с «Магниткой», получается, будет 250. Ставите себе цель провести 700 матчей в качестве главного тренера в КХЛ? Если да, то ставите перед собой задачу исключительно в СКА работать, или вы могли бы принять новый вызов и попробовать себя в еще в каком-нибудь клубе?

– Знаете, рыночный подход. Есть предложение – тогда можно что-либо обсуждать. Так мы просто можем в теории обсуждать все что угодно. Я очень ценю и благодарен за доверие СКА, «Газпрому», лично Алексею Борисовичу Миллеру, совету директоров.

За это доверие, которое мне оказывается, за возможность тренировать СКА. У нас очень сильная команда. На сегодняшний день так получилось, это не была наша стратегия, мы играем нашими российскими хоккеистами.

У нас есть белорусы: Алистров, Сапего, Мойсевич, которые помогают нам побеждать. Считаю, мы на фоне сильнейших легионеров КХЛ – сегодня и в следующей игре – наши ребята растут.

Если мы говорим про сборную России, это очень важно. Игра против сильных соперников. Да, мы выиграли Кубок Первого канала в этом и в прошлом сезонах.

Как раз-таки самая сложная игра в этом и в прошлом году была против сборной Беларуси, против Дмитрия Вячеславовича Квартальнова. Очень серьезные игры. Мы от и до знаем тактику друг друга.

С большим уважением отношусь к Дмитрию Вячеславовичу, лично от себя хочу его поздравить с таким достижением. Это трудная, тяжелая работа. Самая трудная работа в хоккее – работа тренером.

Могу сказать это как человек, который прошел разные ступени, работал в российском хоккее на разных должностях. Самая тяжелая работа, самый серьезный вызов и самая интересная работа – работа тренера.

Это требует здоровья, терпения, нервов. Понимаю, насколько непросто пройти такой путь как тренеру. Желаю еще столько же игр провести.

Что касается моих личных целей, целей команды, давайте отталкиваться от того, с какой любовью и страстью мы играем. Когда у нас горят глаза, у меня лично горят глаза, значит, я готов провести... На сегодняшний день, сколько бог даст, столько готов провести.

Сегодня Прощеное воскресенье, прошу у всех прощения. Сколько бог даст, столько буду работать и делать все возможное, чтобы команда всегда побеждала. Не могу загадывать.

Всегда у тренера есть один матч – следующий, надо его выиграть. Так я отношусь к своей работе. Там еще одна игра, еще одна. Там дальше, как оно будет, мы с вами можем планировать, но жизнь всегда диктует свой сценарий, свои условия.

Готов работать, главное, не количество игр, а качество игр. Победы! Нам нужны победы. Победа будет за нами, сделаем все возможное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
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