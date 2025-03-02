НБА. «Бостон» одержал победу над «Денвером», «Лейкерс» снова встретятся с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей.

Во встрече чемпионов последних лет «Бостон» одержал победу над «Денвером». «Кливленд» принимает «Портленд».

Позже в Лос-Анджелесе снова пройдет дерби с участием «Лейкерс » и «Клипперс ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.