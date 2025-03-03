НХЛ. «Питтсбург» уступил «Торонто», «Бостон» – «Миннесоте», «Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл», «Вегас» против «Нью-Джерси»
«Питтсбург» проиграл «Торонто» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Миннесота» одолела «Бостон» (1:0), «Рейнджерс» победили «Нэшвилл» (4:0), «Вегас» принимает «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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