Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет
Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.
Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Причины смерти не называются.
Сайтиеву было 49 лет. В составе сборной России он завоевывал золото на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005).
В 2016–2021 годах Сайтиев был депутатом Госдумы РФ, также работал в комитете по физической культуре и спорту.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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