Лука Дончич набрал 29 очков и 9 передач в игре с «Клипперс»
Словенский защитник помог «Лейкерс» обыграть «Клипперс» – 108:102.
За 37 минут на паркете Дончич набрал 29 очков (9 из 17 с игры, 5 из 12 из-за дуги), 9 передач при 6 потерях и 6 подборов.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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