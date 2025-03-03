Лука Дончич набрал 29 очков и 9 передач в игре с «Клипперс»

Словенский защитник помог «Лейкерс» обыграть «Клипперс» – 108:102.

За 37 минут на паркете Дончич набрал 29 очков (9 из 17 с игры, 5 из 12 из-за дуги), 9 передач при 6 потерях и 6 подборов.