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Кросби вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу ассистов (1050), обогнав Хоу. До Айзермана – 13 передач

Сидни Кросби вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу ассистов (1050).

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:6 ОТ). 

На счету 37-летнего канадца стало 65 (19+46) очков в 61 игре в сезоне при полезности «минус 23». 

За карьеру в рамках регулярок – 1661 (611+1050) балл в 1333 играх. 

По числу результативных передач Кросби вышел на чистое 10-е место в истории лиги, обогнав Горди Хоу (1049 ассистов в 1767 играх). 

Также в топ-10 входят Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337) и Стив Айзерман (1063 в 1514).

Добавим, что по числу первых ассистов Кросби (647) идет на 11-м месте в истории. 

В топ-10 входят Гретцки (1324), Фрэнсис (797), Мессье (751), Хоу (746), Ягр (684), Торнтон (683), Оутс (664), Марсель Дионн (662), Марио Лемье (654) и Айзерман (650).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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