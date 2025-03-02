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КХЛ. СКА проиграл минскому «Динамо», «Спартак» – «Авангарду», «Салават» победил «Адмирал», «Сибирь» уступила «Ак Барсу»

Сегодня проходят очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» был сильнее «Спартака» (5:1), СКА потерпел поражение от минского «Динамо» (1:2), «Адмирал» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (3:6), «Сибирь» уступила «Ак Барсу» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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