КХЛ. СКА проиграл минскому «Динамо», «Спартак» – «Авангарду», «Салават» победил «Адмирал», «Сибирь» уступила «Ак Барсу»
Сегодня проходят очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» был сильнее «Спартака» (5:1), СКА потерпел поражение от минского «Динамо» (1:2), «Адмирал» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (3:6), «Сибирь» уступила «Ак Барсу» (3:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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