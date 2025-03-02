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  • ⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Андерссон по фотофинишу опередила Йохауг и выиграла золото в скиатлоне, Сундлинг – 3-я
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⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Андерссон по фотофинишу опередила Йохауг и выиграла золото в скиатлоне, Сундлинг – 3-я

Шведка Эбба Андерссон победила в скиатлоне на ЧМ по лыжам в Тронхейме.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Женщины

Скиатлон

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 47.57,1

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 47.57,1

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 10,2

4. Фрида Карлссон (Швеция) – 10,5

5. Хайди Венг (Норвегия) – 11,0

6. Надя Калин (Швейцария) – 1.16,1

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.16,4 

8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.26,6 

9. Виктория Карл (Германия) – 1.44.2

10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.44,8

11. Эмма Рибо (Швеция) – 2.02,5

12. Хелен Хоффман (Германия) – 2.02,8 

13. Джесси Диггинс (США) – 2.02,8

14. Надин Фендрих (Швейцария) – 2.03,9

15. Флора Долчи (Франция) – 2.05,8 

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoФрида Карлссон
Джулия Керн
лыжные гонки
logoЭбба Андерссон
скиатлон (жен)
logoсборная США жен
Моа Илар
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Кристин Фоснес
logoчемпионат мира
Хелен Хоффман
Пиа Финк
logoДжесси Диггинс
logoсборная Финляндии жен
Катержина Янатова
logoТереза Йохауг
Надин Фендрих
logoТереза Штадлобер
logoсборная Швеции жен
logoАстрид Ойре Шлинн
logoсборная Австрии жен
logoсборная Италии жен
Катерина Ганц
Виктория Карл
сборная Швейцарии жен
результаты
logoЙонна Сундлинг
logoХайди Венг
logoЭмма Рибом
logoсборная Франции жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Канады жен
сборная Чехии жен
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
Флора Дольчи
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