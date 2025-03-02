⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Андерссон по фотофинишу опередила Йохауг и выиграла золото в скиатлоне, Сундлинг – 3-я
Шведка Эбба Андерссон победила в скиатлоне на ЧМ по лыжам в Тронхейме.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Женщины
Скиатлон
1. Эбба Андерссон (Швеция) – 47.57,1
2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 47.57,1
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 10,2
4. Фрида Карлссон (Швеция) – 10,5
5. Хайди Венг (Норвегия) – 11,0
6. Надя Калин (Швейцария) – 1.16,1
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.16,4
8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.26,6
9. Виктория Карл (Германия) – 1.44.2
10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.44,8
11. Эмма Рибо (Швеция) – 2.02,5
12. Хелен Хоффман (Германия) – 2.02,8
13. Джесси Диггинс (США) – 2.02,8
14. Надин Фендрих (Швейцария) – 2.03,9
15. Флора Долчи (Франция) – 2.05,8
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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