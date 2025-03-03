«Милан» проиграл 3 матча подряд. У команды Консейсау 1 победа в 6 последних играх
«Милан» потерпел третье поражение подряд.
Команда Сержиу Консейсау в 27-м туре Серии А уступила «Лацио» – 1:2. Ранее ее обыграли «Болонья» (1:2) и «Торино» (1:2).
В последних 6 играх во всех турнирах у «россонери» всего одна победа – над «Вероной» (1:0). Также «Милан» проиграл «Фейеноорду» и сыграл с ним вничью (0:1, 1:1).
Следующим соперником станет «Лечче». Игра пройдет 8 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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