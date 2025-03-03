«Милан» проиграл 3 матча подряд. У команды Консейсау 1 победа в 6 последних играх

«Милан» потерпел третье поражение подряд.

Команда Сержиу Консейсау в 27-м туре Серии А уступила «Лацио » – 1:2. Ранее ее обыграли «Болонья» (1:2) и «Торино» (1:2).

В последних 6 играх во всех турнирах у «россонери» всего одна победа – над «Вероной» (1:0). Также «Милан » проиграл «Фейеноорду» и сыграл с ним вничью (0:1, 1:1).

Следующим соперником станет «Лечче». Игра пройдет 8 марта.