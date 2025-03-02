У Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена. Завтра форвард «Динамо» пройдет обследование (Иван Карпов)

Константин Тюкавин, вероятно, получил тяжелую травму колена.

Форвард «Динамо » был заменен на 23-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ против «Ростова » (0:0, перерыв).

Константин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в штрафной южан. У Тюкавина возникли проблемы с правым коленом. После замены он сразу отправился в раздевалку.

Как сообщает Иван Карпов , у Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.

Завтра 22-летний нападающий пройдет медобследование, после чего станет окончательно ясен диагноз. Если негативный прогноз подтвердится, то игрока ждет операция, а восстановление займет до полугода.

В 18 матчах РПЛ игрок забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь .