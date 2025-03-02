«Металлург» из Новокузнецка может вернуться в КХЛ, заявил губернатор Кемеровской области. Решение о подаче заявки примет руководство клуба и генеральный спонсор

«Металлург» из Новокузнецка может вернуться в КХЛ.

Клуб выступал в лиге с 2008 по 2017 год, ни разу не попав в плей-офф.

«Клубом рассматривается вопрос участия в КХЛ , но положительное решение может быть принято только при выполнении всех необходимых условий.

Первые мероприятия по возвращению команды в КХЛ уже осуществлены. За счет средств областного бюджета произведен капитальный ремонт «Арены Кузнецких металлургов имени О. Короленко» в Новокузнецке», – заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По словам Середюка, переход «Металлурга » из Olimpbet ВХЛ требует тщательной подготовки и финансовых гарантий.

Окончательное решение о подаче заявки на участие в Фонбет чемпионате КХЛ будет принимать руководство клуба и его генеральный спонсор – компания «Евраз ЗСМК».

АКМ из Тулы о КХЛ: «Руководство подчеркивает готовность к вступлению и финансово, и структурно, и кадрово. Уже подали заявку»