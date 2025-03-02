«Металлург» из Новокузнецка может вернуться в КХЛ, заявил губернатор Кемеровской области. Решение о подаче заявки примет руководство клуба и генеральный спонсор
Клуб выступал в лиге с 2008 по 2017 год, ни разу не попав в плей-офф.
«Клубом рассматривается вопрос участия в КХЛ, но положительное решение может быть принято только при выполнении всех необходимых условий.
Первые мероприятия по возвращению команды в КХЛ уже осуществлены. За счет средств областного бюджета произведен капитальный ремонт «Арены Кузнецких металлургов имени О. Короленко» в Новокузнецке», – заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
По словам Середюка, переход «Металлурга» из Olimpbet ВХЛ требует тщательной подготовки и финансовых гарантий.
Окончательное решение о подаче заявки на участие в Фонбет чемпионате КХЛ будет принимать руководство клуба и его генеральный спонсор – компания «Евраз ЗСМК».
АКМ из Тулы о КХЛ: «Руководство подчеркивает готовность к вступлению и финансово, и структурно, и кадрово. Уже подали заявку»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий