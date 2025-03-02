Палкин о Мудрике: «Лучше не трогать «Феррари», не зная, как ей управлять. Михаил – уникальный футболист, в «Челси» ему трудно найти своего тренера»
Сергей Палкин считает, что в «Челси» не нашли подход к Михаилу Мудрику.
«Если вы не знаете, как управлять «Феррари», лучше ее не трогать.
В «Челси» сменилось много тренеров. Один приходит на смену другому, потом следующий. Так что ему трудно найти, скажем так, своего тренера. Но я на 100 процентов уверен, что он уникальный игрок», – сказал генеральный директор «Шахтера» в интервью The Athletic.
Опубликовала: Анна Сунцова
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