Палкин о Мудрике: «Лучше не трогать «Феррари», не зная, как ей управлять. Михаил – уникальный футболист, в «Челси» ему трудно найти своего тренера»

Сергей Палкин считает, что в «Челси» не нашли подход к Михаилу Мудрику.

«Если вы не знаете, как управлять «Феррари», лучше ее не трогать.

В «Челси » сменилось много тренеров. Один приходит на смену другому, потом следующий. Так что ему трудно найти, скажем так, своего тренера. Но я на 100 процентов уверен, что он уникальный игрок», – сказал генеральный директор «Шахтера » в интервью The Athletic.