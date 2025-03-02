Тюкавина из-за проблем с коленом заменили в 1-м тайме матча с «Ростовом». Форвард «Динамо» неудачно приземлился после борьбы с Осипенко

Константина Тюкавина вынужденно заменили в матче с «Ростовом».

На 17-й минуте нападающий «Динамо » неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником «Ростова » Максимом Осипенко в штрафной южан.

У Тюкавина возникли проблемы с правым коленом, врачи вывели футболиста за пределы поля. После оказания помощи Тюкавин хромая вернулся в игру, однако вскоре вновь сел на газон.

На 23-й минуте вместо него на поле вышел Эль-Мехди Маухуб . После замены Константин сразу отправился в раздевалку.

Встреча 19-го тура Мир РПЛ проходит в Ростове-на Дону (0:0, первый тайм).