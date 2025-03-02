Тюкавина из-за проблем с коленом заменили в 1-м тайме матча с «Ростовом». Форвард «Динамо» неудачно приземлился после борьбы с Осипенко
Константина Тюкавина вынужденно заменили в матче с «Ростовом».
На 17-й минуте нападающий «Динамо» неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником «Ростова» Максимом Осипенко в штрафной южан.
У Тюкавина возникли проблемы с правым коленом, врачи вывели футболиста за пределы поля. После оказания помощи Тюкавин хромая вернулся в игру, однако вскоре вновь сел на газон.
На 23-й минуте вместо него на поле вышел Эль-Мехди Маухуб. После замены Константин сразу отправился в раздевалку.
Встреча 19-го тура Мир РПЛ проходит в Ростове-на Дону (0:0, первый тайм).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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