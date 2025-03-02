Валиева возобновит тренировки после дисквалификации за допинг и затем примет решение по карьере («Матч ТВ»)

Валиева примет решение о карьере, когда возобновит тренировки после дисквалификации.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года.

Она сможет возобновить официальные тренировки за два месяца до окончания срока дисквалификации.

В ноябре 18-летняя Валиева заявила, что собирается продолжить спортивную карьеру.