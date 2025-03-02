Валиева возобновит тренировки после дисквалификации за допинг и затем примет решение по карьере («Матч ТВ»)
Валиева примет решение о карьере, когда возобновит тренировки после дисквалификации.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года.
Она сможет возобновить официальные тренировки за два месяца до окончания срока дисквалификации.
В ноябре 18-летняя Валиева заявила, что собирается продолжить спортивную карьеру.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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