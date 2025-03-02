150

Валиева возобновит тренировки после дисквалификации за допинг и затем примет решение по карьере («Матч ТВ»)

Валиева примет решение о карьере, когда возобновит тренировки после дисквалификации.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года. 

Она сможет возобновить официальные тренировки за два месяца до окончания срока дисквалификации. 

В ноябре 18-летняя Валиева заявила, что собирается продолжить спортивную карьеру. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
дисквалификации
logoсборная России
женское катание
logoМатч ТВ
logoКамила Валиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бестемьянова о дисквалификации Валиевой: «Это трагедия спортсменки. Камила очень талантливый человек, обидно, что так произошло»
2917 февраля, 19:01
Губерниев о допинговых делах: «Синнер здорово защищается, а Валиева нет. Безусловно, он допингист, но его команда блестяще работает в юридическом поле»
11016 февраля, 19:57
Ирина Роднина: «Будущее Валиевой в фигурном катании туманно. Она талантлива, но реалии таковы, что наши фигуристки не возвращаются на прежний уровень»
7110 февраля, 14:07
Главные новости
Чемпионат России по синхронному катанию. Команда «Парадиз» одержала победу, «Кристалл Айс» – на 2-м месте
сегодня, 01:09
Овсянкина о распаде дуэта с Райе: «В ближайшее время у меня будут пробы с партнерами. Планирую представлять Францию»
1вчера, 23:34
Евгения Медведева: «Если мы вспомним международные и российские прокаты, мужчины – это ромашки, не знаешь, как они выступят. Мужики нервы всегда трепали»
11вчера, 22:46
Тарасова об отмене дуэли Ягудина и Плющенко на «Русском вызове»: «Оба профессионалы. Если хотят, то выступают, если не хотят – нет. Это выбор каждого»
1вчера, 22:45
Максим Наумов представил номер под песню «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США. В ней погибли родители фигуриста
18вчера, 21:55Видео
Legacy on Ice. Наумов, Малинин, Браун, Нэтан Чен, Левито, Гленн, Чок и Бейтс выступили на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США
93вчера, 21:50
Евгения Медведева: «Я знала еще в 2016-м, что поеду на Олимпиаду-2018 в Корею. Лучше знать заранее, едешь или не едешь»
30вчера, 20:24
Гербольдт о скандале с агентом Валиевой и журналисткой: «Дико выглядит ситуация, при которой человека выгоняют, даже если тема вопроса больная и не самая приятная»
28вчера, 19:24
«Ничего об этом не знаю, мы просто ждем информацию от федерации». Татауров о возможной заявке на олимпийский отбор без Дикиджи
107вчера, 18:58
Светлана Журова: «Я все еще надеюсь, что у WADA взыграет совесть и они допустят Валиеву до выступлений раньше»
62вчера, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
1вчера, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
727 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00