«Барса» предложила Рафинье продлить контракт до 2030-го. Сумма отступных будет снижена с 1 млрд евро до рыночной цены после ЧМ-2026
Mundo Deportivo сообщает, что каталонский клуб предложил Рафинье продлить соглашение до 2030 года. Переговоры находятся на начальной стадии, и между сторонами присутствует взаимопонимание.
По новому соглашению «Барселона» планирует установить сумму отступных за бразильского полузащитника на уровне «рыночной цены». Отступные могут быть активированы после чемпионата мира 2026 года – по действующему контракту они составляют 1 млрд евро. Снижение суммы отступных предполагается на случай выгодного предложения, которое могло бы заставить Рафинью задуматься об уходе из клуба.
Отмечается, что Рафинья также заинтересован в продлении контракта с «Барселоной». Бразилец ранее отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии, так как хочет добиться успеха с каталонским клубом.
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