Матч окончен
«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1. Мохеби ответил на гол Фомина, Тюкавина заменили из-за травмы колена
Московское «Динамо» сыграло вничью в гостях с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Константин Тюкавин был заменен в середине первого тайма из-за проблем с коленом.
Даниил Фомин открыл счет на 77-й минуте. Мохаммад Мохеби на 82-й минуте забил ответный мяч.
Россия. Премьер-лига 2 марта 16:30
19 турРостов Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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