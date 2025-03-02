«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, по пенальти проиграв «Фулхэму» – 3:4. Лено парировал удары Линделефа и Зиркзе в серии

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Фулхэму» (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Англии.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кэлвин Басси открыл счет на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Бруну Фернандеш сравнял счет на 71-й. Основное время матча и экстра-таймы завершились вничью. В серии пенальти Бернд Лено отразил удары Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе.
Матч завершен Счет в серии пенальти 3 - 4 Коэффициенты
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Манчестер Юнайтед:
Онана, Йоро (Линделеф, 53), Магуайр (Хевен, 90), де Лигт, Эриксен (Каземиро, 68), Зиркзе, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте (Гарначо, 53), Мазрауи, Хейлунд (Оби-Мартин, 68), Грачик, Мердок, Хевен, Линделеф, Каземиро, Гарначо, Оби-Мартин
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич (Рид, 101), Ивоби (Сессеньон, 107), Перейра (Виллиан, 90), Траоре (Смит-Роу, 53), Родриго Муниз (Хименес, 90), Бенда, Куэнка, Диоп, Сессеньон, Рид, Кэрни, Смит-Роу, Виллиан, Хименес
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