«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, по пенальти проиграв «Фулхэму» – 3:4. Лено парировал удары Линделефа и Зиркзе в серии

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Фулхэму» (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Англии.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кэлвин Басси открыл счет на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Бруну Фернандеш сравнял счет на 71-й. Основное время матча и экстра-таймы завершились вничью. В серии пенальти Бернд Лено отразил удары Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе.

Англия. Кубок 2 марта 16:30 5-й раунд Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Матч завершен 1 - 1 - XG - Счет в серии пенальти 3 - 4 Фулхэм Коэффициенты Счет в серии пенальти 3 : 4 Матч окончен Зиркзе

Робинсон

Линделеф

Виллиан

Каземиро

Берге

Диогу Далот

Хименес

Бруну Фернандеш

Пен Перерыв 107’ Ивоби Сессеньон 2 доп тайм Перерыв 101’ Лукич Рид 1 доп тайм Перерыв 90’ +6’ Андерсен 90’ +3’ Перейра Виллиан 90’ +3’ Родриго Муниз Хименес Магуайр Хевен 90’ Бруну Фернандеш

71’ Эриксен Каземиро 68’ Хейлунд Оби-Мартин 68’ Йоро Линделеф 53’ Угарте Гарначо 53’ 53’ Траоре Смит-Роу 2 тайм Перерыв 45’ +1’ Басси

27’ Перейра Угарте 25’ Манчестер Юнайтед: Онана, Йоро (Линделеф, 53), Магуайр (Хевен, 90), де Лигт, Эриксен (Каземиро, 68), Зиркзе, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте (Гарначо, 53), Мазрауи, Хейлунд (Оби-Мартин, 68), Грачик, Мердок, Хевен, Линделеф, Каземиро, Гарначо, Оби-Мартин 1 тайм Фулхэм: Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич (Рид, 101), Ивоби (Сессеньон, 107), Перейра (Виллиан, 90), Траоре (Смит-Роу, 53), Родриго Муниз (Хименес, 90), Бенда, Куэнка, Диоп, Сессеньон, Рид, Кэрни, Смит-Роу, Виллиан, Хименес

Статистика Кубка Англии