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  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, по пенальти проиграв «Фулхэму» – 3:4. Лено парировал удары Линделефа и Зиркзе в серии
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«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, по пенальти проиграв «Фулхэму» – 3:4. Лено парировал удары Линделефа и Зиркзе в серии

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Фулхэму» (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Англии.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кэлвин Басси открыл счет на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Бруну Фернандеш сравнял счет на 71-й. Основное время матча и экстра-таймы завершились вничью. В серии пенальти Бернд Лено отразил удары Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе.

Англия. Кубок 2 марта 16:30
5-й раунд
Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
1 - 1
-XG-
Счет в серии пенальти 3 - 4
Фулхэм
Коэффициенты
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Зиркзе
Робинсон
Линделеф
Виллиан
Каземиро
Берге
Диогу Далот
Хименес
Бруну Фернандеш
Пен
Перерыв
107’
Ивоби   Сессеньон
2 доптайм
Перерыв
101’
Лукич   Рид
1 доптайм
Перерыв
90’
+6’
Андерсен
90’
+3’
Перейра   Виллиан
90’
+3’
Родриго Муниз   Хименес
Магуайр   Хевен
90’
  Бруну Фернандеш
71’
Эриксен   Каземиро
68’
Хейлунд   Оби-Мартин
68’
Йоро   Линделеф
53’
Угарте   Гарначо
53’
53’
Траоре   Смит-Роу
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Басси
27’
Перейра
Угарте
25’
Манчестер Юнайтед:
Онана, Йоро (Линделеф, 53), Магуайр (Хевен, 90), де Лигт, Эриксен (Каземиро, 68), Зиркзе, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте (Гарначо, 53), Мазрауи, Хейлунд (Оби-Мартин, 68), Грачик, Мердок, Хевен, Линделеф, Каземиро, Гарначо, Оби-Мартин
1тайм
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич (Рид, 101), Ивоби (Сессеньон, 107), Перейра (Виллиан, 90), Траоре (Смит-Роу, 53), Родриго Муниз (Хименес, 90), Бенда, Куэнка, Диоп, Сессеньон, Рид, Кэрни, Смит-Роу, Виллиан, Хименес

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoКубок Англии
logoФулхэм
онлайны
logoКэлвин Басси
logoБруну Фернандеш
logoВиктор Линделеф
logoБернд Лено
logoДжошуа Зиркзе
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