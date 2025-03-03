Куик сделал 63-й шатаут в НХЛ в своем 800-м матче в лиге. У 39-летнего вратаря «Рейнджерс» 3 игры на ноль в этом сезоне
Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (4:0) и отразил все 34 броска. Его признали первой звездой встречи.
Этот матч стал для 39-летнего американца 800-м в рамках регулярок лиги. Куик вышел на чистое 17-е место по этому показателю среди вратарей, обогнав Николая Хабибулина (799).
Среди действующих вратарей больше матчей провел только Марк-Андре Флери из «Миннесоты» (1046), рекордом владеет Мартин Бродер (1266).
Матч на ноль стал для американца 63-м в регулярках. По этому показателю трехкратный обладатель Кубка Стэнли занимает 18-е место в истории лиги, он приблизился к идущему на 17-м месте Хенрику Лундквисту (64).
Среди действующих вратарей лучший результат у Флери (76), рекорд у Бродера (125).
В текущем сезоне у Куика 9 побед в 20 играх (3 из них – сухие) при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,92.
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