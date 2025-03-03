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  • Гол Педро с пенальти на 98-й принес «Лацио» победу над «Миланом» – 2:1! Чуквуэзе сделал счет 1:1 на 85-й, Павловича удалили на 67-й
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Гол Педро с пенальти на 98-й принес «Лацио» победу над «Миланом» – 2:1! Чуквуэзе сделал счет 1:1 на 85-й, Павловича удалили на 67-й

«Милан» проиграл «Лацио» (1:2) в 27-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Маттиа Дзакканьи на 28-й минуте открыл счет. Страхиня Павлович был удален на 67-й минуте. Сэмюэл Чуквуэзе на 85-й забил ответный мяч. Педро реализовал пенальти на 98-й.

Италия. Серия А 2 марта 19:45
27 тур
Сан-Сиро
Милан
Матч завершен
1
1 - 2
1.71XG2.24
0
Лацио
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+8’
  Педро
90’
+2’
Весино
88’
Диа   Нослин
  Чуквуэзе
85’
Габбия   Йович
83’
Рафаэл Леау
80’
79’
Дзакканьи   Педро
79’
Жиго   Габаррон
Хименес
76’
Пулишич   Чуквуэзе
70’
Фофана   Тиав
70’
Павлович
67’
58’
Тшауна   Весино
46’
Марушич   Ладзари
Хименес   Уокер
46’
2тайм
Перерыв
Муса   Жоау Феликс
37’
28’
  Дзакканьи
Милан:
Меньян, Тео, Павлович, Габбия (Йович, 83), Хименес (Уокер, 46), Фофана (Тиав, 70), Муса (Жоау Феликс, 37), Рафаэл Леау, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 70), Хименес, Торрьяни, Спортьелло, Бартезаги, Уокер, Тиав, Томори, Терраччано, Бондо, Соттиль, Абрахам, Жоау Феликс, Камарда, Чуквуэзе, Йович
1тайм
Лацио:
Проведель, Нуну Тавареш, Хила, Жиго (Габаррон, 79), Марушич (Ладзари, 46), Гендузи, Ровелла, Дзакканьи (Педро, 79), Диа (Нослин, 88), Исаксен, Тшауна (Весино, 58), Фурланетто, Мандас, Провстгор, Габаррон, Ладзари, Ибрагимович, Белаэн, Весино, Нослин, Педро

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМилан
logoсерия А Италия
онлайны
logoЛацио
logoМаттиа Дзакканьи
logoСтрахиня Павлович
logoСэмюэл Чуквуэзе
logoПедро
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