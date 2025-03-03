Матч окончен
Гол Педро с пенальти на 98-й принес «Лацио» победу над «Миланом» – 2:1! Чуквуэзе сделал счет 1:1 на 85-й, Павловича удалили на 67-й
«Милан» проиграл «Лацио» (1:2) в 27-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Маттиа Дзакканьи на 28-й минуте открыл счет. Страхиня Павлович был удален на 67-й минуте. Сэмюэл Чуквуэзе на 85-й забил ответный мяч. Педро реализовал пенальти на 98-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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