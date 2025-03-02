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«Психологический прессинг на подростка должен остановиться». Агент Валиевой о журналистке, которую выгнали за вопрос о медалях

Агент Камилы Валиевой объяснил, почему выгнал журналистку за вопрос о медалях.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялись паблик-ток и автограф-сессия с участием фигуристки. В ходе мероприятия агент Валиевой Иван Кудрявцев выгнал с пресс-подхода журналистку, спросившую про возврат медалей. 

«Уважаемые коллеги-журналисты. Хочу прояснить произошедший инцидент с Камилой Валиевой.

Да, я действительно попросил удалиться журналистку с пресс-конференции в Санкт-Петербурге. И считаю, что имел на это полное право.

1). Организаторы и СМИ были заранее забрифованы – Камила не отвечала и не будет отвечать на вопросы по поводу Олимпиады, медалей и сложившейся ситуации в целом. Все об этом знали, и все равно девушка решила задать свои некорректные вопросы.

2). Этот психологический прессинг, под которым Камила находится уже очень много лет, должен остановиться. Журналисты продолжают пытаться давить на подростка, пережившего тяжелое потрясение, в попытке получить «эксклюзив». И скажите честно – если бы мир осуществлял такой психологический прессинг на вашего ребенка, как бы вы поступили на моем месте?

3). Вы знаете, что я максимально лоялен к СМИ и всегда иду навстречу. Исключение – такие вопиющие случаи непрофессионализма.

На будущее убедительная просьба – всегда оставаться в рамках. Тогда подобных ситуаций просто не случится и все будут довольны. Спасибо!» – написал Кудрявцев в соцсети.

На данный момент Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Ее спортивные результаты за этот период были аннулированы, в том числе победа на Олимпиаде-2022 в командном турнире.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Ивана Кудрявцева
женское катание
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