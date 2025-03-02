Агент Валиевой выгнал с пресс-подхода журналистку, спросившую про возврат медалей. Фигуристка промолчала
Агент фигуристки Камилы Валиевой выгнал с пресс-подхода журналистку.
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялись паблик-ток и автограф-сессия с участием Валиевой. Во время общения с представителями СМИ ей задали вопрос: «Планируете ли вы возвращать свои медали?»
После этого агент фигуристки Иван Кудрявцев попросил журналистку покинуть зал: «Девушка, выйдите отсюда. Пока вы не уйдете, мы не продолжим».
Когда девушка не ушла, он настоял: «Я вас вижу все равно. У коллег останется меньше времени. Дальше давайте».
Фигуристка промолчала, не став вмешиваться в диалог.
На данный момент Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Ее спортивные результаты за этот период были аннулированы.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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