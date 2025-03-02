«Трактор» разгромил «Барыс» – 8:0. У Шабанова 1+4, у Кадейкина – хет-трик

«Трактор» крупно победил «Барыс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На домашнем льду челябинцы победили со счетом 8:0. Максим Шабанов набрал 5 (1+4) очков, хет-трик сделал Александр Кадейкин .

«Трактор » упрочил лидерство в Восточной конференции, набрав 86 очков за 62 игры.

«Барыс » проиграл 30 матчей из последних 33. В активе казахстанской команды 31 очко после 61 игры, она идет на последнем месте Востока.

Следующий матч «Трактор» проведет дома с «Северсталью» 8 марта, «Барыс» примет «Сибирь» 6 марта.