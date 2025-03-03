Кросби забил 611-й гол в НХЛ и вышел на 18-е место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Бобби Халла. До Сакика и Игинлы – 14 шайб

Сидни Кросби забил 611-й гол в НХЛ и вышел на 18-е место в истории.

Капитан «Питтсбурга » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:6 ОТ).

На счету 37-летнего канадца стало 65 (19+46) очков в 61 игре в сезоне при полезности «минус 23».

За карьеру в рамках регулярок – 1661 (611+1050) балл в 1333 играх.

Кросби вышел на чистое 18-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Бобби Халла (610 шайб в 1063 играх).

16-е место делят Джо Сакик (625 в 1378) и Джером Игинла (625 в 1554).

Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894 в 1487). На втором месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (884 в 1470).