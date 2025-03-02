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Плющенко – команде Тутберидзе: «Коллеги, я вас поздравляю с заслуженным вторым местом. Конечно, у наших с вами спортсменов все впереди, я с вами абсолютно согласен»

Плющенко поздравил Тутберидзе со вторым местом ее ученицы в финале Гран-при России.

Турнир завершился накануне в Калуге. У юниорок победу одержала ученица Евгения Плющенко Елена Костылева, второй стала Алиса Двоеглазова, третьей – еще одна ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк. 

У юниоров победил ученик Плющенко Никита Сарновский. Ученик Тутберидзе Арсений Федотов занял 11-е место из 12.  

После турнира Тутберидзе раскритиковала судейство на турнире из-за поражения Двоеглазовой. 

«Ну вот и у нас два золота финала юниорской серии Гран -при. Лена Костылева и Никита Сарновский – лучшие из лучших. За их победой стоит большой труд нашей команды академии «Ангелы Плющенко» и всех наших тренеров, которых я хочу поблагодарить.

Благодарю всех наших спонсоров, которые помогают нашим детям. Благодарю всех поклонников, которые болеют за наш клуб. Мы это ценим и всегда чувствуем вашу поддержу.

Татьяна Анатольевна, спасибо вам, вы все знаете! Вы – наш талисман!

Хочу поблагодарить Федерацию Фигурного катания России за идеальную организацию финала Гран-при среди юниоров!

P. S. В заключение! Для сомневающихся!

Три ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у 5пяти ультра-си ! Увы! Как бы это кому-то ни хотелось. Так же как компоненты не могут с паданием быть выше у тех, кто откатал свою программу идеально чисто и с таким прыжковым контентом.

Вопрос про взрослое (женское) катание весьма спорный среди юниорок и уж точно не может обсуждаться в юниорской лиге среди девочек 13-14 и даже 15 лет.
У нас во взрослой лиге по пальцам можно пересчитать тех, кто показывает идеальное красивое женственное фигурное катание.

Перед выходом на международный уровень, а особенно сейчас, все тренеры и специалисты должны четко следовать рекомендациям наших судей, слышать все замечания и исправлять все ошибки, чтобы и там также высоко стоять на пьедестале.

Наши судьи оценивают спортсменов здесь и сейчас, как откатался – столько и получил. И поэтому у нас есть возможность исправлять ошибки, улучшаться от старта к старту и идти к своей цели.

Коллеги, я вас поздравляю с заслуженным вторым местом. Это была достойная и интересная борьба! А так, конечно, у наших с вами спортсменов все впереди, тут вот я с вами абсолютно согласен!» – написал Плющенко. 

Тутберидзе топит за ультра-си… но только после побед своих учениц

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Евгения Плющенко
logoАлиса Двоеглазова
Арсений Федотов
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
Никита Сарновский
logoАкадемия Плющенко
Кубок Федерации
Елена Костылева
мужское катание
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