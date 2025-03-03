Панарин забил победный гол и сделал передачу в матче с «Нэшвиллом», став 2-й звездой. У него 61 очко в 58 играх
Артемий Панарин признан второй звездой матча с «Нэшвиллом» (4:0).
Форвард «Рейнджерс» забросил победную шайбу и сделал голевую передачу в этой игре, набрав в текущем чемпионате НХЛ 61-е (24+37) очко. Всего в сезоне он провел 58 матчей.
Россиянин прервал безголевую серию из 6 игр.
Сегодня за 19:42 (6:09 – в большинстве) у Панарина 7 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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