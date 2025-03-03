Панарин забил победный гол и сделал передачу в матче с «Нэшвиллом», став 2-й звездой. У него 61 очко в 58 играх

Артемий Панарин признан второй звездой матча с «Нэшвиллом» (4:0).

Форвард «Рейнджерс » забросил победную шайбу и сделал голевую передачу в этой игре, набрав в текущем чемпионате НХЛ 61-е (24+37) очко. Всего в сезоне он провел 58 матчей.

Россиянин прервал безголевую серию из 6 игр.

Сегодня за 19:42 (6:09 – в большинстве) у Панарина 7 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».