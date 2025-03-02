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  • ❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команда Фалеевой и Ардашева победила в смешанной эстафете, команда Терентьевой и Большунова – 2-я
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❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команда Фалеевой и Ардашева победила в смешанной эстафете, команда Терентьевой и Большунова – 2-я

Команда Фалеевой и Ардашева победила в смешанной эстафете на ЧР по лыжным гонкам.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Смешанная эстафета

1. Татарстан-2 (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев) – 44.12,4

2. Татарстан-1 (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов) – 0,3

3-4. Тюменская область-1 (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев) – 0,5

3-4. Коми-1 (Анастасия Власова, Илья Порошкин, Дарья Канева, Илья Семиков) – 0,5

5. Москва-1 (Елизавета Маслакова, Александр Бакуров, Екатерина Никитина, Константин Тиунов) – 0,9

6. Тюменская область-3 (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Анна Хоботова, Артем Мальцев) – 1,3

7. Татарстан-3 (Ольга Сергеева, Владислав Осипов, Анастасия Доценко, Антон Тимашов) – 1,4 

8. Тюменская область-2 (Ксения Шорохова, Иван Якимушкин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов) – 14,7

9. Коми-2 (Полина Порошкина, Евгений Семяшкин, Олеся Ляшенко, Сергей Игнатов) – 52,6

10. ХМАО-1 (Анастасия Кириллова, Арсений Власов, Елизавета Еремеева, Сергей Устюгов) – 1.18,7

11. Татарстан-4 (Лариса Рясина, Виктор Семенов, Ирина Ибрагимова, Сергей Волков) – 1.19,0

12. Санкт-Петербург-1 (Евгения Крупицкая, Егор Гусак, Екатерина Булычева, Андрей Краснов) – 1.19,5 

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
смешанная эстафета
чемпионат России
лыжные гонки
результаты
Александр Бакуров
logoсборная Беларуси жен
Анастасия Москаленко
logoАлександр Большунов
Екатерина Никитина
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная Беларуси
Наталья Крамаренко
Екатерина Смирнова
logoСавелий Коростелев
logoАндрей Собакарев
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Екатерина Шибекина
Максим Сысолятин
Илья Кузнецов
Дарья Рогозина
logoЕвгений Белов
Анастасия Кириллова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлизавета Еремеева
Анастасия Власова (1991)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
Елизавета Маслакова
Иван Кочетков
Константин Тиунов
Алена Перевозчикова
Максим Ковалев
logoАлександр Терентьев
logoДарья Непряева
logoСергей Устюгов
logoИлья Семиков
Анастасия Доценко
Лариса Рясина
logoИван Якимушкин
Анна Мачехина
Дарья Канева
Александра Кононова
logoЛилия Васильева
Арина Каличева
Егор Гусак
Арина Рощина
Дарья Белослудцева
logoАндрей Краснов
Ольга Сергеева
Виктор Семенов
Данил Нелипа
Анна Королева
Равиль Валиахметов
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoСергей Волков
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Руслана Дьякова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoПавел Соловьев
logoЕвгения Крупицкая
logoВиктор Жуль
Сергей Забалуев
logoАнтон Тимашов
logoАлександр Ившин
logoРоман Елетнов
logoДенис Спицов
Илья Порошкин
logoАлексей Червоткин
logoНикита Родионов
logoАлиса Жамбалова
logoАнастасия Фалеева
logoСергей Ардашев
Ирина Ибрагимова
logoАртем Мальцев
Владислав Осипов
Анна Хоботова
Екатерина Булычева
Егор Митрошин
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