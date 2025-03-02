❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Команда Фалеевой и Ардашева победила в смешанной эстафете, команда Терентьевой и Большунова – 2-я
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025
Казань
Смешанная эстафета
1. Татарстан-2 (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев) – 44.12,4
2. Татарстан-1 (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов) – 0,3
3-4. Тюменская область-1 (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев) – 0,5
3-4. Коми-1 (Анастасия Власова, Илья Порошкин, Дарья Канева, Илья Семиков) – 0,5
5. Москва-1 (Елизавета Маслакова, Александр Бакуров, Екатерина Никитина, Константин Тиунов) – 0,9
6. Тюменская область-3 (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Анна Хоботова, Артем Мальцев) – 1,3
7. Татарстан-3 (Ольга Сергеева, Владислав Осипов, Анастасия Доценко, Антон Тимашов) – 1,4
8. Тюменская область-2 (Ксения Шорохова, Иван Якимушкин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов) – 14,7
9. Коми-2 (Полина Порошкина, Евгений Семяшкин, Олеся Ляшенко, Сергей Игнатов) – 52,6
10. ХМАО-1 (Анастасия Кириллова, Арсений Власов, Елизавета Еремеева, Сергей Устюгов) – 1.18,7
11. Татарстан-4 (Лариса Рясина, Виктор Семенов, Ирина Ибрагимова, Сергей Волков) – 1.19,0
12. Санкт-Петербург-1 (Евгения Крупицкая, Егор Гусак, Екатерина Булычева, Андрей Краснов) – 1.19,5
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани
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