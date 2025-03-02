Матч окончен
«Барселона» разнесла «Сосьедад» – 4:0! У Ольмо два ассиста, у Араухо 1+1, Левандовски забил, Элустондо удалили на 17-й
«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ариц Элустондо был удален на 17-й минуте. Жерар Мартин открыл счет на 25-й с передачи Дани Ольмо. На 29-й Ольмо ассистировал Марку Касадо. Рональд Араухо забил на 56-й, Роберт Левандовски – на 60-й.
Испания. Ла Лига 2 марта 15:15
26 турОлимпик Льюис Компанис
Матч завершен
0
4 - 0
3.32XG-
1
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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