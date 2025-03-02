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  • «Барселона» разнесла «Сосьедад» – 4:0! У Ольмо два ассиста, у Араухо 1+1, Левандовски забил, Элустондо удалили на 17-й
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«Барселона» разнесла «Сосьедад» – 4:0! У Ольмо два ассиста, у Араухо 1+1, Левандовски забил, Элустондо удалили на 17-й

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ариц Элустондо был удален на 17-й минуте. Жерар Мартин открыл счет на 25-й с передачи Дани Ольмо. На 29-й Ольмо ассистировал Марку Касадо. Рональд Араухо забил на 56-й, Роберт Левандовски – на 60-й.

Испания. Ла Лига 2 марта 15:15
26 тур
Олимпик Льюис Компанис
Барселона
Матч завершен
0
4 - 0
3.32XG-
1
Реал Сосьедад
Коэффициенты
Матч окончен
77’
Оускарссон   Муньос
Араухо   Форт
76’
Ольмо   Лопес
71’
64’
Арамбуру   Траоре
  Левандовски
60’
Рафинья   Ферран Торрес
59’
Педри   де Йонг
59’
Кубарси   Эрик Гарсия
59’
  Араухо
56’
46’
Субименди   Туррьентес
46’
Барренечеа   Марьескуррена
2тайм
Перерыв
  Касадо
29’
  Мартин
25’
20’
Оласагасти   Мартин
17’
Элустондо
Барселона:
Шченсны, Мартин, Кубарси (Эрик Гарсия, 59), Араухо (Форт, 76), Кунде, Касадо, Рафинья (Ферран Торрес, 59), Педри (де Йонг, 59), Ольмо (Лопес, 71), Ямаль, Левандовски, Пенья, Кочен, Бальде, Мартинес, Эрик Гарсия, Форт, Гави, Торре, Лопес, де Йонг, Ферран Торрес, Виктор
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Хави Лопес, Элустондо, Субельдия, Арамбуру (Траоре, 64), Субименди (Туррьентес, 46), Марин, Оласагасти (Мартин, 20), Серхио Гомес, Барренечеа (Марьескуррена, 46), Оускарссон (Муньос, 77), Марреро, Арана, Муньос, Траоре, Мартин, Beitia Aguirregomezcorta, Туррьентес, Мендес, Ойарсабаль, Марьескуррена, Marchal García

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
онлайны
logoАриц Элустондо
logoЖерар Мартин
logoДани Ольмо
logoМарк Касадо
logoРоберт Левандовски
logoРональд Араухо
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