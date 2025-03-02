Рубен Аморим: «Цель «МЮ» – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени на это уйдет»
Рубен Аморим обозначил чемпионские амбиции «Манчестер Юнайтед».
«Цель – выиграть Премьер-лигу. Я знаю, что мы проигрываем, но цель – снова выиграть АПЛ.
Я не знаю, сколько времени на это уйдет. У нас есть цель, мы продолжаем двигаться вперед, что бы ни происходило.
Невозможно знать наверняка, но постепенно начинаешь понимать, что игроки прибавляют, мы лучше понимаем лигу. Посмотрим, что будет впереди», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» вылетел из Кубка – после победы с Тен Хагом. Сезон без трофеев?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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