Рубен Аморим: «Цель «МЮ» – выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени на это уйдет»

Рубен Аморим обозначил чемпионские амбиции «Манчестер Юнайтед».

«Цель – выиграть Премьер-лигу. Я знаю, что мы проигрываем, но цель – снова выиграть АПЛ .

Я не знаю, сколько времени на это уйдет. У нас есть цель, мы продолжаем двигаться вперед, что бы ни происходило.

Невозможно знать наверняка, но постепенно начинаешь понимать, что игроки прибавляют, мы лучше понимаем лигу. Посмотрим, что будет впереди», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

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