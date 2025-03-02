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  • «Барса» одержала 18 разгромных побед в сезоне, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 124 гола за 40 матчей
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«Барса» одержала 18 разгромных побед в сезоне, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 124 гола за 40 матчей

«Барселона» одержала очередную разгромную победу в сезоне-2024/25.

Команда Ханси Флика дома разгромила «Реал Сосьедад» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.

Это уже 18-я крупная крупная победа каталонцев. В 40 матчах сезона сине-гранатовые забили 124 гола.

«Барселона» ранее дважды громила «Реал» (4:0, 5:2) и «Валенсию» (7:1, 5:0), а также «Вальядолид» (7:0), «Жирону» (4:1), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1, 4:1), «Баварию» (4:1), «Црвену Звезду» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорку» (5:1), «Барбастро» (4:0), и «Бетис» (5:1).

«Барса» лидирует в таблице, опережая «Атлетико» на 1 очко, «Мадрид» – на 3.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoРеал Сосьедад
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