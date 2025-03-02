«Барселона» не проигрывает в 2025 году: 12 побед, 3 ничьих
«Барселона» продлила серию без поражений до 15 матчей.
Команда Ханси Флика разгромила «Реал Сосьедад» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги, выступая в большинстве с середины первого тайма.
В последний раз каталонцы проигрывали 21 декабря 2024 года, а в 2025-м одержали 12 побед и трижды сыграли вничью в различных турнирах.
5 марта «Барселона» выступит в гостях у «Бенфики» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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