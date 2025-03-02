«Барселона» не проигрывает в 2025 году: 12 побед, 3 ничьих

«Барселона» продлила серию без поражений до 15 матчей.

Команда Ханси Флика разгромила «Реал Сосьедад » (4:0) в 26-м туре Ла Лиги , выступая в большинстве с середины первого тайма.

В последний раз каталонцы проигрывали 21 декабря 2024 года, а в 2025-м одержали 12 побед и трижды сыграли вничью в различных турнирах.

5 марта «Барселона » выступит в гостях у «Бенфики» в Лиге чемпионов.