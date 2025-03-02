У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков после 19-го тура РПЛ. Петербуржцы лидируют по дополнительным показателям, красно-белые – на 2-м месте
«Спартак» догнал лидеров таблицы по очкам.
Красно-белые благодаря победе над «Оренбургом» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0) сравнялись по очкам с «Краснодаром» и «Зенитом» – у трех команд по 40 баллов.
Согласно данным Премьер-лиги, по дополнительным показателям лидирует «Зенит», «Спартак» – второй, «Краснодар» – третий.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РПЛ
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