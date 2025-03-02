У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков после 19-го тура РПЛ. Петербуржцы лидируют по дополнительным показателям, красно-белые – на 2-м месте

«Спартак» догнал лидеров таблицы по очкам.

Красно-белые благодаря победе над «Оренбургом » в 19-м туре Мир РПЛ (2:0) сравнялись по очкам с «Краснодаром » и «Зенитом » – у трех команд по 40 баллов.

Согласно данным Премьер-лиги, по дополнительным показателям лидирует «Зенит», «Спартак » – второй, «Краснодар» – третий.