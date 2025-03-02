«Спартак» выиграл 7 матчей подряд в РПЛ. Общий счет – 21:2

«Спартак» выиграл 7 матчей подряд в Мир РПЛ.

Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Оренбург » в 19-м туре (2:0).

Шесть из семи побед «Спартака » – всухую. Красно-белые одержали 7 побед с общим счетом 21:2.