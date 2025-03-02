Кросби забил и сделал 2 ассиста в игре с «Торонто». У форварда «Питтсбурга» 65 очков в 61 матче
Сидни Кросби забил гол и сделал 2 ассиста в матче против «Торонто».
«Питтсбург» уступил «Лифс» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
37-летний форвард хозяев Сидни Кросби отметился голом и 2 результативными передачами в этой игре.
Таким образом, на счету канадца стало 65 (19+46) балла в 61 матче. Он набрал очки в третьей игре подряд – у Кросби 1+4 на этом отрезке.
Напомним, что капитан «Пингвинс» набирал более очка за игру во всех 19 предыдущих сезонах в лиге.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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