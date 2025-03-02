Кросби забил и сделал 2 ассиста в игре с «Торонто». У форварда «Питтсбурга» 65 очков в 61 матче

Сидни Кросби забил гол и сделал 2 ассиста в матче против «Торонто».

«Питтсбург » уступил «Лифс» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

37-летний форвард хозяев Сидни Кросби отметился голом и 2 результативными передачами в этой игре.

Таким образом, на счету канадца стало 65 (19+46) балла в 61 матче. Он набрал очки в третьей игре подряд – у Кросби 1+4 на этом отрезке.

Напомним, что капитан «Пингвинс» набирал более очка за игру во всех 19 предыдущих сезонах в лиге.