«Реал» сделал «Ман Сити», «Спартак» влетел «Зениту» и купил Солари, поражение СКА, Сихарулидзе избран президентом ФФККР и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовали стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Кризисные «Ман Сити» и «Реал» устроили перестрелку в Англии (2:3): на дубль Холанда мячами ответили Мбаппе, Браим и Беллингем.

Фанаты «горожан» вывесили баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis «Хватит лить горькие слезы», адресовав все это Винисиусу; также они освистали бразильца и скандировали ему «Где твой «Золотой мяч»?» Вини указал на нашивку с числом побед «Реала» в ЛЧ, а затем забрал приз игроку матча – за голевой пас на победный мяч.

«ПСЖ» разгромил «Брест» (3:0) в гостях, Дембеле сделал дубль и продлил выдающуюся серию. «Ювентус» дома выиграл у ПСВ (2:1). «Боруссия» Дортмунд разнесла «Спортинг» (3:0) на выезде.

2. «Спартак» крупно проиграл «Зениту» (0:3) в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Тренер москвичей Станкович был удален за споры с судьей и Анюковым, тренер петербуржцев Семак, получив желтую, ушел на трибуну вместе с сербом. Александр Соболев, не принявший участия в матче, так отреагировал на победу над его бывшей командой: «Мелочь, а приятно ».

3. «Динамо» Москва победило СКА (3:1), «Авангард» обыграл «Адмирал» (5:2) в гостях, «Ак Барс» уступил «Торпедо» (1:5), ЦСКА был сильнее «Витязя» (3:1) и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

4. Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), он был единственным кандидатом. Глава федерации высказался об олимпийском отборе : «Будем брать и прошлый год, и этот, и психологическую устойчивость. Финал Гран-при тоже будем учитывать».

5. «Спартак» купил вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари за 12 млн евро с учетом бонусов. Красно-белые потратили на трансферы больше 57 млн евро в этом сезоне – это рекорд клуба. Еще москвичи близки к трансферу хавбека «Бешикташа» Фернандеша. А ЦСКА покупает 80% прав на Лоррана у «Фламенго» за 8 млн евро, клубы закрыли сделку.

6. НБА. 40 очков Таунса помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану», «Детройт» разгромил «Чикаго» с разницей «+40» и другие результаты .

7. Александрова обыграла Соболенко, Касаткина, Рыбакина, Паолини вышли в 3-й круг в Дохе, Самсонова, М. Андреева, Гауфф, Бадоса выбыли.

8. Комментатор Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России Михаила Дегтярева.

9. Назвавшая полицейского «тупым белым» футболистка «Челси» Саманта Керр оправдана по делу о расизме .

10. Эксперт в чтении по губам заявил в суде, что Рубиалес спросил у Эрмосо разрешения на поцелуй после победы Испании на ЧМ. Сам экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) уверен, что Дженифер дала разрешение на поцелуй : «Я спросил, могу ли легонько ее поцеловать. Говорили, что из-за музыки было шумно, но во время церемонии она не звучит». Также он заявил в суде : «Она была счастлива, довольна и прыгала от радости. Изменила версию только спустя два дня».

11. «Уильямс» представил первого титульного спонсора с 2019 года и комбинезоны, сделка – крупнейшая в истории команды «Формулы-1».

12. Американка Микаэла Шиффрин стала восьмикратной чемпионкой мира по горным лыжам. Результаты командной комбинации – здесь .

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