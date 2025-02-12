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«Реал» сделал «Ман Сити», «Спартак» влетел «Зениту» и купил Солари, поражение СКА, Сихарулидзе избран президентом ФФККР и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовали стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Кризисные «Ман Сити» и «Реал» устроили перестрелку в Англии (2:3): на дубль Холанда мячами ответили Мбаппе, Браим и Беллингем.

Фанаты «горожан» вывесили баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis «Хватит лить горькие слезы», адресовав все это Винисиусу; также они освистали бразильца и скандировали ему «Где твой «Золотой мяч»?» Вини указал на нашивку с числом побед «Реала» в ЛЧ, а затем забрал приз игроку матча – за голевой пас на победный мяч.

«ПСЖ» разгромил «Брест» (3:0) в гостях, Дембеле сделал дубль и продлил выдающуюся серию. «Ювентус» дома выиграл у ПСВ (2:1). «Боруссия» Дортмунд разнесла «Спортинг» (3:0) на выезде.

2. «Спартак» крупно проиграл «Зениту» (0:3) в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Тренер москвичей Станкович был удален за споры с судьей и Анюковым, тренер петербуржцев Семак, получив желтую, ушел на трибуну вместе с сербом. Александр Соболев, не принявший участия в матче, так отреагировал на победу над его бывшей командой: «Мелочь, а приятно».

3. «Динамо» Москва победило СКА (3:1), «Авангард» обыграл «Адмирал» (5:2) в гостях, «Ак Барс» уступил «Торпедо» (1:5), ЦСКА был сильнее «Витязя» (3:1) и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

4. Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), он был единственным кандидатом. Глава федерации высказался об олимпийском отборе: «Будем брать и прошлый год, и этот, и психологическую устойчивость. Финал Гран-при тоже будем учитывать».

5. «Спартак» купил вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари за 12 млн евро с учетом бонусов. Красно-белые потратили на трансферы больше 57 млн евро в этом сезоне – это рекорд клуба. Еще москвичи близки к трансферу хавбека «Бешикташа» Фернандеша. А ЦСКА покупает 80% прав на Лоррана у «Фламенго» за 8 млн евро, клубы закрыли сделку.

6. НБА. 40 очков Таунса помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану», «Детройт» разгромил «Чикаго» с разницей «+40» и другие результаты.

7. Александрова обыграла Соболенко, Касаткина, Рыбакина, Паолини вышли в 3-й круг в Дохе, Самсонова, М. Андреева, Гауфф, Бадоса выбыли.

8. Комментатор Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России Михаила Дегтярева.

9. Назвавшая полицейского «тупым белым» футболистка «Челси» Саманта Керр оправдана по делу о расизме.

10. Эксперт в чтении по губам заявил в суде, что Рубиалес спросил у Эрмосо разрешения на поцелуй после победы Испании на ЧМ. Сам экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) уверен, что Дженифер дала разрешение на поцелуй: «Я спросил, могу ли легонько ее поцеловать. Говорили, что из-за музыки было шумно, но во время церемонии она не звучит». Также он заявил в суде: «Она была счастлива, довольна и прыгала от радости. Изменила версию только спустя два дня».

11. «Уильямс» представил первого титульного спонсора с 2019 года и комбинезоны, сделка – крупнейшая в истории команды «Формулы-1».

12. Американка Микаэла Шиффрин стала восьмикратной чемпионкой мира по горным лыжам. Результаты командной комбинации – здесь.

Цитаты дня:

Андрей Мостовой об отношениях: «Раньше думал про женатых: «Дураки, от чего отказываетесь?» Взгляды поменялись, иногда есть чувство несчастья – оно связано с одиночеством»

Организаторы гонки в Италии с участием Большунова: «Спорт должен быть пространством справедливости. Наша команда дистанцируется от любой политической полемики»

Лунев о матче сборной с Медиалигой: «Давайте еще со сборной медработников или ДПСников сыграем. Это не профессиональный спорт, пусть играют с себе подобными»

«Медведева для меня более жесткая спортсменка, а Загитова несет за собой что-то прекрасное». Экс-солистка группы SEREBRO Серябкина о фигурном катании

Ротенберг о травмах в СКА: «Против нас с большим настроем выходят. Нам нужно быть злее, идти до конца, бить первым, как учила ленинградская улица»

Андрей Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества»

Чарли Макэвой: «Соперничество США и Канады – это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли»

Джо Роган: «Не думаю, что кто-то смог бы побить молодого Федора Емельяненко. Он был монстром»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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