«Мелочь, а приятно». Соболев отреагировал на разгром «Спартака» «Зенитом» в Winline Зимнем кубке РПЛ

Александр Соболев отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком».

Действующие чемпионы страны разгромили красно-белых в финале Winline Зимнего кубка РПЛ – 3:0. Форвард участия в матче не принимал.

«Мелочь, а приятно», – написал 27-летний футболист, в начале сезона сменивший московскую команду на петербургскую.

«Соболев – ######!» Фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес форварда «Зенита», пропускающего финал Winline Зимнего кубка РПЛ