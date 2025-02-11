«Мелочь, а приятно». Соболев отреагировал на разгром «Спартака» «Зенитом» в Winline Зимнем кубке РПЛ
Александр Соболев отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком».
Действующие чемпионы страны разгромили красно-белых в финале Winline Зимнего кубка РПЛ – 3:0. Форвард участия в матче не принимал.
«Мелочь, а приятно», – написал 27-летний футболист, в начале сезона сменивший московскую команду на петербургскую.
«Соболев – ######!» Фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес форварда «Зенита», пропускающего финал Winline Зимнего кубка РПЛ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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