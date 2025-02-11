«Уильямс» представил первого титульного спонсора с 2019 года и комбинезоны
«Уильямс» и Atlassian объявили о начале многолетнего сотрудничества.
Австралийская компания, создающая программное обеспечение, стала титульным спонсором команды «Формулы-1», которая отныне выступает как Atlassian Williams Racing. Также фирма названа официальным партнером «Уильямса» по технологиям и официальным партнером по программному обеспечению для сотрудничества.
В команде подчеркнули, что сделка стала самой крупной в ее 48-летней истории.
У «Уильямса» не было титульного спонсора с 2019 года. В 2020-м команда планировала продолжить сотрудничество с Rokit, однако контракт был разорван.
Кроме того, «Уильямс» показал комбинезоны Карлоса Сайнса и Алекса Албона на сезон-2025 с новым лого.
Жак Вильнев стал амбассадором «Уильямса»
Фото: сайт команды «Уильямс»
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