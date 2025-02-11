Чарли Макэвой: «Соперничество США и Канады – это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли»
Чарли Макэвой оценил соперничество США и Канады.
Турнир Четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.
В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнование.
В ночь с 15 на 16 февраля матч между собой проведут США и Канада.
«Соперничество США и Канады – это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли», – сказал защитник американской команды Чарли Макэвой, представляющий «Бостон».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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