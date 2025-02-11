  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чарли Макэвой: «Соперничество США и Канады – это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли»
69

Чарли Макэвой: «Соперничество США и Канады – это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли»

Чарли Макэвой оценил соперничество США и Канады.

Турнир Четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнование.

В ночь с 15 на 16 февраля матч между собой проведут США и Канада.

«Соперничество США и Канады – это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли», – сказал защитник американской команды Чарли Макэвой, представляющий «Бостон».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
logoЧарли Макэвой
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Авангард» в гостях у «Адмирала», «Динамо» Москва против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Торпедо», ЦСКА примет «Витязь»
272 минуты назад
Кузнецов готов сыграть против «Динамо» – впервые после сотрясения мозга. Его агент заявил: «В СКА в этом плане строго – они не вводят игроков раньше времени»
527 минут назад
Маккиннон о сборной Канады: «Чувствую себя маленьким ребенком на катке. Если бы я не знал Кросби, то сильно бы испугался быть рядом с ним. Он один из лучших игроков всех времен»
137 минут назад
Кросби считает США фаворитом Турнира четырех наций: «Это справедливо. Посмотрите на их команду и глубину состава»
8сегодня, 07:11
Маршанд о первой бригаде большинства Канады: «Я бы поставил трех голкиперов в ворота, наверное. Пять лучших хоккеистов для игры в большинстве»
11сегодня, 06:45
Никишин о СКА: «Нас и в прошлом сезоне списывали со счетов, когда мы проигрывали. Вы сейчас это даже не помните. Важно то, что будет в плей-офф»
20сегодня, 06:21
Экс-форвард «Ванкувера» Луи Эрикссон завершил карьеру. Он провел 1050 матчей в НХЛ и набрал 613 очков
5сегодня, 05:57
Макар – 1-й в рейтинге дебютантов турниров «лучшие против лучших», Рантанен – 2-й, Хьюз – 3-й, Нюландер – 6-й, Марнер – 10-й (The Score)
4сегодня, 05:46
Только 11 хоккеистов присутствовали на тренировке Финляндии перед Турниром четырех наций
11сегодня, 05:21
Никишин об отъезде в НХЛ: «Ничего не решу, пока сезон не закончится. Я в СКА занят, а в «Каролине» своей работой занимаются. Зачем по пустякам общаться?»
11сегодня, 03:45
Ко всем новостям
Последние новости
Остон Мэттьюс: «Не знаю, есть ли фавориты на Турнире четырех наций. У каждого есть аргументы для победы. Мы уверены в сборной США – нам нравится наша команда»
113 минут назад
Александр Трушков: «Нам небезразлична «Лада». Мы все вместе будем выбираться из ситуации, в которую себя загнали»
51 минуту назад
Тренер США Салливан о Турнире четырех наций: «Не только талант побеждает. Наша задача – стать командой. Нас не волнует, кто фаворит, а кто – нет. Нужно заслужить это»
сегодня, 06:31
Козлов о внедрении ИИ: «Хоккей – это спорт, шоу, люди приходят смотреть на эмоции. Арбитрами должны быть именно люди, иначе можно просто играть в Playstation»
5сегодня, 05:34
Пулюярви подписал пробный контракт с фармом «Флориды» в АХЛ после ухода из «Питтсбурга»
3сегодня, 03:00
Щитов о Матче звезд КХЛ: «Скопирован с НХЛ, но отменять его не надо. Это запоминающееся событие для игроков и болельщиков»
2вчера, 21:09
Исхаков о непопадании в заявку ЦСКА: «Посадить игрока в запас на пару игр, чтобы перезагрузился – обычная практика. В моей карьере это не в первый раз»
вчера, 20:41
Таш Саркисян о Матче звезд: «Событие года для Новосибирска, праздник для суперхоккейного города – прекрасные два дня, огромное количество звезд»
вчера, 20:28
«Нэшвилл» забрал Энглунда с драфта отказов «Лос-Анджелеса». Защитник провел 11 матчей в сезоне НХЛ
2вчера, 19:57
Яковлев про отстранение России: «Это абсурд, глупости. Спорт должен быть вне политики»
6вчера, 19:34
Рекомендуем