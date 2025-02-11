Чарли Макэвой: «Соперничество США и Канады – это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли»

Чарли Макэвой оценил соперничество США и Канады.

Турнир Четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ , пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнование.

В ночь с 15 на 16 февраля матч между собой проведут США и Канада .

«Соперничество США и Канады – это лучшее, что есть в хоккее, лучшее в спорте. Это то, на чем мы росли», – сказал защитник американской команды Чарли Макэвой , представляющий «Бостон».