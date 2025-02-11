Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Ман Сити» против «Реала», «ПСЖ» в гостях у «Бреста», «Ювентус» примет ПСВ, «Спортинг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд
В Лиге чемпионов УЕФА стартуют стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
«Манчестер Сити» сойдется с «Реалом», «ПСЖ» проведет гостевой матч с «Брестом», «Ювентус» примет ПСВ, «Спортинг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд.
Лига чемпионов
Стыковые матчи
Первые игры
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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