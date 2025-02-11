«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«ПСЖ» сыграет с «Брестом» в гостях в стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ