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«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«ПСЖ» сыграет с «Брестом» в гостях в стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени. 

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

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Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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