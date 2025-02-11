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Рубиалес о поведении Эрмосо после поцелуя: «Она была счастлива, довольна и прыгала от радости. Дженнифер изменила версию только спустя два дня»

Луис Рубиалес высказался о поведении Дженнифер Эрмосо после эпизода с поцелуем.

Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы. 

3 февраля начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м. 

– Вы видели госпожу Эрмосо во время полета?

– Она была счастлива, довольна и прыгала от радости, как и все ее партнерши. Разговор, который у меня состоялся с ней, был ясным. Мы все видели друг друга в самолете. С ней все было в порядке.

– Вы беспокоились?

– Она сделала несколько публичных заявлений и рассказала психологу, что это была анекдотическая ситуация между двумя друзьями. Она изменила версию только спустя два дня, – сказал Рубиалес в суде. 

Эрмосо о веселье в автобусе после поцелуя Рубиалеса: «Видео отредактировано, мне показали мем с Касильясом и Карбонеро. Я могу смеяться, но испытывать гнев и разочарование внутри»

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Не каждый день выигрываешь ЧМ, это экстраординарное событие. Я зацеловал некоторых игроков до смерти после победы в Лиге наций»

Рубиалес уверен, что Эрмосо дала разрешение на поцелуй: «Я спросил, могу ли легонько ее поцеловать. Говорили, что из-за музыки было шумно, но во время церемонии она не звучит»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
женский футбол
logoсборная Испании жен
Федерация футбола Испании
Луис Рубиалес
logoДженнифер Эрмосо
logoЛа Лига
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