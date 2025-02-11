Назвавшая полицейского «тупым белым» футболистка «Челси» Керр оправдана по делу о расизме

Футболистка «Челси» оправдана по делу о расизме.

Напомним, в Лондоне проходили слушания по делу австралийской нападающей Саманты Керр, обвиняемой в оскорблении констебля полиции Стивена Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.

По словам прокурора, Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма» Кристи Мевис пытались разбить окно во время поездки в такси рано утром. Водитель позвонил в полицию и отвез девушек в полицейский участок, где нападающая «Челси » сказала полицейскому Ловеллу: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».

Присяжные Королевского суда Кингстона признали Керр невиновной по делу об оскорблениях на почве расизма.