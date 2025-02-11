«Хватит лить горькие слезы». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis на матче с «Реалом» в ЛЧ

Фанаты «Ман Сити» потроллили «Реал» и «Винисиуса» на матче Лиги чемпионов.

Команды встречаются на «Этихад Стэдиум» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала.

Перед началом матча фанаты «Манчестер Сити» вывесили на трибуне за воротами баннер с изображением Родри с «Золотым мячом » и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан». Акцию ранее анонсировала группа болельщиков «Ман Сити » под названием 1894.

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football в октябре 2024 года. Представители «Реала » бойкотировали церемонию вручения «Золотого мяча», узнав, что Винисиус не станет лауреатом награды.

Фото: x.com/SamLee